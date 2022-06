Nederlander treft Medvedev in finale Van Rijthoven na sensationele zege: ’Ik heb hier geen woorden voor’

Van Rijthoven is uitzinnig na zijn zege op Auger-Aliassime Ⓒ ANP/HH

Tennisser Tim van Rijthoven kon het vlak na zijn zege op de Canadese topspeler Felix Auger-Aliassime niet geloven dat hij de finale van het grastoernooi van Rosmalen heeft bereikt. „Dat ik een wildcard kreeg was al een verrassing. Ik hoopte een of twee partijen te kunnen spelen en nu sta ik in de finale. Ongelofelijk, ik heb er geen woorden voor”, zei de 25-jarige tennisser.