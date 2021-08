Christian Eriksen spreekt meisje (9) die pacemaker krijgt moed in

Columns & Opinie

Hester is zwanger en heeft zich tóch laten vaccineren: ’Opgelucht’

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws. Dit keer over de oproep aan zwangere vrouwen zich te laten vaccineren. In het Erasmus MC werden dit weekend in 24 uur vier aanstaande moeders met corona opgenomen en er zijn al baby’s overleden. „Ik wilde me isoleren en op die manier ’v...