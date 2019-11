’Barney’ (52) vlak voor WK darts weer opa

„Met ontzettend veel trots kan ik zeggen dat ik opnieuw opa ben geworden !! Mijn dochter Daisy heeft een prachtige zoon gekregen gisteren die de naam Ròan James draagt!”, schrijft Barney op Twitter.

Mason, zijn andere kleinkind, is tijdens het komende WK jarig. Vorig jaar speelde hij met die naam op zijn rug bij het wereldkampioenschap. Toen werd hij in de eerste ronde uitgeschakeld door de Litouwse debutant Darius Labanauskas.

Van Barneveld speelde onlangs in Amsterdam de World Series of Darts Finals zijn laatste officiële toernooi op Nederlandse bodem. Daar werd hij in de kwartfinale uitgeschakeld door Dave Chisnall.

Het PDC WK Darts 2020 wordt van vrijdag 13 december 2019 tot en met 1 januari 2020 gespeeld in het Alexandra Palace in Londen.

Na WK volgt op 8 februari van volgende jaar zijn afscheid in Ziggo Dome dat wordt omgedoopt tot Barney Dome, waar oud-toppers opdraven en ook voormalig voetballers Robin van Persie en Rafael van der Vaart acte de présence zullen geven.