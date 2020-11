Goed nieuws voor FC Barcelona (en Memphis Depay?)

Rakuten is sinds 2017 aan de club verbonden. „Met het besluit om de verlengingsclausule van de overeenkomst te lichten, spreken FC Barcelona en Rakuten hun vertrouwen en hun bereidheid uit om in de toekomst te blijven samenwerken”, aldus FC Barcelona, waar Ronald Koeman trainer is.

De Catalaanse club heeft het financieel zwaar als gevolg van de coronacrisis. Eind vorige maand berichtten Spaanse media zelfs dat Barça in januari al in grote betalingsproblemen kan komen als de spelers niet snel akkoord gaan met een forse salarisverlaging. Bovendien lukte het vanwege de financiële situatie, ondanks een akkoord, niet om Memphis Depay van Lyon over te nemen.

Carles Tusquets, de tijdelijke baas van FC Barcelona na het aftreden van voorzitter Josep Bartomeu, bevestigde dat er geldzorgen zijn. „Onze belangrijkste focus ligt op de financiën. De pandemie heeft Barcelona bijzonder hard getroffen. De club is afhankelijk van de toeschouwers en al deze inkomsten gaan verloren”, zei hij.