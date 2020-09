Veerman & Veerman, Volendamse vrienden in Friesland

Chauffeur Henk Veerman en zijn passagier Joey Veerman hebben de grootste lol tijdens hun autoritjes vanuit Volendam naar Heerenveen en terug. Ⓒ René Bouwman

„Welkom in het Monaco van Nederland”, zegt Henk Veerman als hij in zijn BMW X6 arriveert in zijn geboorteplaats aan het IJsselmeer. Op de achterbank zit dorpsgenoot Joey Veerman, muziek van Simon & Garfunkel klinkt door de speakers. De Volendamse vrienden spelen sinds dit seizoen allebei voor SC Heerenveen en rijden een paar keer per week samen naar Friesland, waar ze gelden als populaire én dragende krachten in het elftal van trainer Johnny Jansen. Maar voor hoe lang nog?