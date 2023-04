Succesvolle operatie Cocu: ’Hopelijk komt Phillip er goed uit’

Bero en Wittek kunnen tegen Go Ahead Eagles weer meedoen. Trainer Phillip Cocu ontbreekt op de bank in het Gelredome. Cocu (52) moest deze week geopereerd worden vanwege een blindedarmontsteking. Zijn assistent Chris van der Weerden zit daarom als eindverantwoordelijke langs de kant.

„De operatie is goed gegaan”, zegt Van der Weerden. „Hopelijk komt Phillip er goed uit en is hij binnen een paar dagen weer op de been. Wij doen gewoon ons werk en bereiden ons zo goed mogelijk voor op deze belangrijke wedstrijd.”

Vitesse staat maar net boven de degradatiezone. De Arnhemse club heeft evenveel punten (24) als Excelsior, de nummer 16 van de ranglijst, maar een wat minder slecht doelsaldo. Go Ahead Eagles hield vorige week Ajax op 0-0 en staat met 30 punten twee plaatsen boven Vitesse.’

Robin Pröpper Ⓒ ProShots

FC Twente

Robin Pröpper kan zondag met FC Twente meespelen in de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur. De aanvoerder ontbrak vorige week in de ontmoeting met Excelsior (0-0) wegens een lichte longontsteking. De Noorse middenvelder Mathias Kjølø keert ook terug in de selectie van de Enschedeërs.

„Er komen steeds meer spelers terug en dat is positief nieuws”, aldus trainer Ron Jans, die Michal Sadilek, Manfred Ugalde en Mees Hilgers nog wel mist. „Sadilek heeft grote delen mee kunnen trainen en als dat zo doorzet, is hij volgende week weer bij de wedstrijdselectie. Ugalde en Hilgers gaan goed in hun revalidatie. We verwachten dat Ugalde komende week delen met de groep mee kan trainen en Hilgers een week later.”

FC Twente staat op de vijfde plaats in de Eredivisie, met 2 punten voorsprong op Sparta Rotterdam. Tegenstander Cambuur staat helemaal onderaan. Jans: „Zij zitten momenteel in een heel lastige situatie. De ploeg zal niet stralen van vertrouwen, maar Cambuur en trainer Sjors Ultee kennende komen ze zondag met goede moed naar Twente toe om een van hun laatste kansen te pakken. Dat moeten wij voorkomen.”