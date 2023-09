’B-keus’ laat Ronald Koeman in de steek voor Griekenland en Ierland

AMSTERDAM - Bondscoach Ronald Koeman moet het tegen Griekenland en Ierland zonder de ’B-keus’ doen. Van zijn voorlopige selectie voor de twee EK-kwalificatie-interlands donderdag in Eindhoven en over acht dagen in Dublin vielen vier B’s af: Bergwijn, Bijlow, Botman en Brobbey. Verder zal Memphis Depay ontbreken. Overigens is van dit quintet alleen Brobbey gepasseerd door Koeman en kan hij over de overige vier niet beschikken vanwege blessures.

Ronald Koeman Ⓒ ANP/HH