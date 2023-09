’B-keus’ laat Ronald Koeman in de steek voor Griekenland en Ierland

AMSTERDAM - Bondscoach Ronald Koeman moet het tegen Griekenland en Ierland zonder de ’B-keus’ doen. Van zijn voorlopige selectie voor de twee EK-kwalificatie-interlands donderdag in Eindhoven en over acht dagen in Dublin vielen vier B’s af: Bergwijn, Bijlow, Botman en Brobbey. Verder zal Memphis Depay ontbreken.’Overigens is van dit quintet alleen Brobbey gepasseerd door Koeman en kan hij over de overige vier niet beschikken vanwege blessures.

Ronald Koeman Ⓒ ANP/HH