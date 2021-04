UEFA-baas Ceferin: ’Eindfase Champions League niet in gevaar’

De Sloveense voorzitter legde enkele dagen geleden nog de uitsluiting van Manchester City, Real Madrid en Chelsea, drie van de vier halvefinalisten van de huidige Champions League, op tafel, omdat die drie clubs betrokken waren bij de veelbesproken Super League-plannen.

„De kans dat die wedstrijden niet doorgaan, is heel klein”, bevestigde Ceferin. „Het sleutelelement hierbij is dat het seizoen al begonnen is. Als we wedstrijden in een al gestarte competitie annuleren, zullen tv-zenders klagen en een compensatie eisen. Als zulke plannen als de Super League voor de start van een seizoen worden bekendgemaakt, liggen de zaken anders.”

Harde taal

De zondagnacht opgerichte Super League werd in de nacht van dinsdag op woensdag, nauwelijks 48 uur na de oprichting, alweer ten grave gedragen. De zes Engelse clubs trokken zich terug uit de plannen. Woensdag volgden ook Inter Milan, AC Milan en Atlético Madrid hun voorbeeld.

Ceferin riep woensdag op „de eenheid in het voetbal te herstellen”, maar waarschuwde ook „dat de betrokken clubs de gevolgen van hun daden zullen ondervinden.” „We houden er rekening mee dat de Britse clubs hun fout erkenden, maar de overige clubs zullen contact met me moeten opnemen. Samen zullen we de zaken dan bespreken.” Ceferin zat de voorbije dagen al samen met de juridische afdeling van de UEFA om enkele zaken af te toetsen.

Maandag sprak Ceferin nog harde taal tegenover de Super League-clubs. Hij had het over „enorme hebzucht” en „een samenzweringstheorie.” „Ik kon niet geloven dat mijn dagelijkse gesprekpartners achter onze rug een ander project aan het voorbereiden waren”, zei hij. „Ik moet zonder twijfel naïef geweest zijn, maar ik ben liever naïef dan een leugenaar.”

Bekijk ook: De grove blunders van de Super League blootgelegd

’Premier League wil actie tegen verantwoordelijken Super League’

De organisatie van de Premier League wil dat de leidinggevenden van de zes clubs die van plan waren de Super League op te richten uit alle comité’s en werkgroepen van het Engels voetbal stappen. Dat meldt Sky Sports. Vooralsnog is het verzoek of ze dit vrijwillig willen doen. Als ze aan de oproep geen gehoor geven, wil de Premier League ze dwingen.

Het gaat in eerste instantie om de topbestuurders van Arsenal, Manchester City, Chelsea, Liverpool en Manchester United. De zesde betrokken club, Tottenham, heeft geen afgevaardigden op belangrijke posten binnen de Premier League.

De beslissing om tot deze stap te komen is genomen op een bijeenkomst van veertien clubs uit de Premier League. De omstreden zes waren niet uitgenodigd voor deze vergadering.

De Engelse clubs besloten amper twee dagen nadat de Super League werd gepresenteerd al uit het project te stappen. De kritiek op de besloten competitie was in het land groot, met name van de fans, de overige clubs en de politiek.