De Ligt bijt zich met Juventus stuk op Benevento

Alvaro Morata maakte er na 20 minuten 0-1 van. De Spaanse spits kapte zijn tegenstander uit en schoot raak met links. Benevento kwam in de blessuretijd van de eerste helft op gelijke hoogte via Gaetano Letizia, die zijn volley achter doelman Wojciech Szczesny zag verdwijnen.

In de tweede helft wist Juventus, ondanks een aantal offensieve wissels, niet meer te scoren. Door het puntenverlies van de titelverdediger kan koploper AC Milan het gat vergroten tot zes punten. Milan neemt het zondag thuis op tegen Fiorentina.

Inter rekent af met ’verrassing’

Internazionale won de uitwedstrijd tegen Sassuolo, voorlopig de verrassing van de Serie A, met overtuiging. Het werd 0-3 en de eindstand was al na een uur bereikt.

Alexis Sanchez opende de score al na 3 minuten, na goed voorbereidend werk van Lautaro Martinez. Inter kwam na een kwartier op 0-2 door een eigen doelpunt van Vlad Chiriches en Roberto Gagliardini maakte er in de tweede helft met een fraai schot 0-3 van.

Stefan de Vrij heeft niet gescoord, maar juicht wel. Hij is met Inter te sterk voor Sassuolo. Ⓒ ANP/HH

Voor Sassuolo was het pas de eerste nederlaag van het seizoen. De club uit het noorden van Italië had bij winst koploper AC Milan kunnen passeren. Inter ’hielp’ stadgenoot AC Milan en staat nu op gelijke hoogte met Sassuolo, met 18 punten uit negen duels.

Bij Internazionale, dat dinsdag in de Champions League tegen Borussia Mönchengladbach aantreedt, deed verdediger Stefan de Vrij de hele wedstrijd mee. Christian Eriksen viel in de slotfase in, evenals Romelu Lukaku.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Serie A

Spanje: Atletico Madrid wint dankzij eigen doelpunt ook in Valencia

Atletico Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Valencia met 1-0 gewonnen dankzij een eigen doelpunt van de thuisploeg. Toni Lato, die vorig seizoen nog aan PSV werd verhuurd, werkte tien minuten voor tijd een voorzet ongelukkig achter zijn eigen doelman Jaume Domenech, de concurrent van de nu geblesseerde Jasper Cillessen.

Yannick Carrasco gaf de bal in de 79e minuut hard voor, maar wist geen ploeggenoot te bereiken. Lato kreeg de bal tegen zijn rechterscheenbeen en via de binnenkant van de paal verdween de bal in zijn eigen doel.

Voor Atletico Madrid was het al de zesde zege op rij. De Madrilenen wonnen vorige week met dezelfde cijfers van FC Barcelona. Atletico kwam in punten op gelijke hoogte met Real Sociedad, dat zondag nog de thuiswedstrijd tegen Villarreal wacht.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in La Liga