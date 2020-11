De Ligt bijt zich met Juventus stuk op Benevento; Atalanta verliest weer

Alvaro Morata maakte er na 20 minuten 0-1 van. De Spaanse spits kapte zijn tegenstander uit en schoot raak met links. Benevento kwam in de blessuretijd van de eerste helft op gelijke hoogte via Gaetano Letizia, die zijn volley achter doelman Wojciech Szczesny zag verdwijnen.

In de tweede helft wist Juventus, ondanks een aantal offensieve wissels, niet meer te scoren. Door het puntenverlies van de titelverdediger kan koploper AC Milan het gat vergroten tot zes punten. Milan neemt het zondag thuis op tegen Fiorentina.

Trainer Andrea Pirlo erkende na aflloop dat zijn ploeg minder afhankelijk van Ronaldo moet zijn. „We moeten zorgen dat we het beter gaan doen als Ronaldo niet meedoet. Hij had wat klachten en daarom kreeg hij rust, om zo te herstellen.”

Atalanta op eigen veld verslagen door Hellas Verona

Atalanta leed de derde nederlaag in de Serie A. Hellas Verona was in Bergamo met 2-0 te sterk voor de ploeg van Hans Hateboer, Marten de Roon en Sam Lammers, die allen speeltijd kregen.

De Portugees Miguel Veloso zette Hellas Verona na een uur op voorsprong uit een strafschop en vlak voor tijd maakte Mattia Zaccagni er 0-2 van.

Kort na de openingstreffer mocht Lammers invallen, Hateboer en De Roon speelden de hele wedstrijd. Het Nederlandse trio heeft met Atalanta al drie duels op een rij niet gewonnen in de Serie A.

Atalanta ontvangt dinsdag in de Champions League het Deense FC Midtjylland. De Italiaanse club is met Ajax en Liverpool verwikkeld in een strijd om twee plekken voor de volgende ronde. Woensdag was Atalanta in Engeland verrassend met 2-0 te sterk voor Liverpool, dan aantrad met een gedevalueerd elftal.

Inter rekent af met ’verrassing’

Internazionale won de uitwedstrijd tegen Sassuolo, voorlopig de verrassing van de Serie A, met overtuiging. Het werd 0-3 en de eindstand was al na een uur bereikt.

Alexis Sanchez opende de score al na 3 minuten, na goed voorbereidend werk van Lautaro Martinez. Inter kwam na een kwartier op 0-2 door een eigen doelpunt van Vlad Chiriches en Roberto Gagliardini maakte er in de tweede helft met een fraai schot 0-3 van.

Stefan de Vrij heeft niet gescoord, maar juicht wel. Hij is met Inter te sterk voor Sassuolo. Ⓒ ANP/HH

Voor Sassuolo was het pas de eerste nederlaag van het seizoen. De club uit het noorden van Italië had bij winst koploper AC Milan kunnen passeren. Inter ’hielp’ stadgenoot AC Milan en staat nu op gelijke hoogte met Sassuolo, met 18 punten uit negen duels.

Bij Internazionale, dat dinsdag in de Champions League tegen Borussia Mönchengladbach aantreedt, deed verdediger Stefan de Vrij de hele wedstrijd mee. Christian Eriksen viel in de slotfase in, evenals Romelu Lukaku.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Serie A