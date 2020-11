De Vrij roept met Inter ’stuntploeg’ Sassuolo een halt toe

Alexis Sanchez opende de score al na 3 minuten, na goed voorbereidend werk van Lautaro Martinez. Inter kwam na een kwartier op 0-2 door een eigen doelpunt van Vlad Chiriches en Roberto Gagliardini maakte er in de tweede helft met een fraai schot 0-3 van.

Voor Sassuolo was het pas de eerste nederlaag van het seizoen. De club uit het noorden van Italië had bij winst koploper AC Milan kunnen passeren. Inter ’hielp’ stadgenoot AC Milan en staat nu op gelijke hoogte met Sassuolo, met 18 punten uit negen duels.

Bij Internazionale, dat dinsdag in de Champions League tegen Borussia Mönchengladbach aantreedt, deed verdediger Stefan de Vrij de hele wedstrijd mee. Christian Eriksen viel in de slotfase in, evenals Romelu Lukaku.

