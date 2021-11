Live buitenlands voetbal: derby’s van Manchester en Milaan de grote krakers

Premier League

Rood tegen blauw. De succesvolste club uit de Premier League-historie tegen de succesvolste van de voorbije jaren. Cristiano Ronaldo tegen Kevin De Bruyne. United tegen City. Om 13.30 uur gaat de kraker van start op Old Trafford. Bij een zege van de thuisploeg komen de rivalen allebei op 20 punten terecht. Een paar uur later ontvangt koploper Chelsea laagvlieger Burnley.

De zondag kent met kent met West Ham United - Liverpool een zeer interessant affiche, terwijl Tottenham Hotspur voor het Premier League-debuut van Antonio Conte op bezoek gaat bij Everton.

Primera Division

In La Liga komen op zaterdag zowel Barcelona als Real Madrid in actie. Bij FC Barcelona is vrijdag op zaterdag bekend geworden dat Xavi het roer overneemt, maar hij zit nog niet op de bank als om 16.15 uur Celta de Vigo de gastheer is. Om 21.00 uur ontvangt Real Madrid Rayo Vallecano.

Op zondag gebeurt er ook het nodige met ’s avonds de derby van Sevilla tussen Real Betis en Sevilla. Daarvoor gaat koploper Real Sociedad op bezoek bij het sterk presterende Osasuna, terwijl Atlético Madrid langsgaat bij het Valencia van Jasper Cillessen.

Bundesliga

In Duitsland gaat Mark Flekken met het zeer verrassende SC Freiburg op bezoek het sterrenensemble van Bayern München. Dat is een treffen tussen de koploper van de Bundesliga en de nummer drie. De nummer twee, Borussia Dortmund, wil na de nederlaag tegen Ajax het matig draaiende RB Leipzig aan de kant zetten. De club die midweeks in de Champions League nog Paris Saint-Germain op een gelijkspel hield, staat slechts achtste.

Serie A

In Italië is het grote spektakel gepland voor de zondagavond, waar om 20.45 uur wordt afgetrapt voor Derby della Madonnina: AC Milan ontvangt Internazionale met Denzel Dumfries en Stefan de Vrij. Landskampioen Inter moet eigenlijk winnen om de stadsgenoot in het zich te houden. AC Milan staat samen met SSC Napoli bovenaan in Italië. De Sicilianen komen eerder op de zondag in actie tegen Hellas Verona.

Denzel Dumfries kan zich opmaken voor zijn eerste derby van Milaan. Ⓒ ANP/HH

Het meest Nederlandse onderonsje is dat van Atalanta Bergamo (met Teun Koopmeieners en Marten de Roon) tegen het Spezia van Jeroen Zoet. Matthijs de Ligt komt met het in de Serie A zeer stroef presterende Juventus al zaterdag in actie thuis tegen Fiorentina.

Ligue 1

Paris Saint-Germain treedt zaterdag zonder Lionel Messi, maar met de midweeks twee keer scorende Georginio Wijnaldum aan tegen Girondins Bordeaux. Op zondag is het de beurt aan Calvin Stengs, Pablo Rosario en Justin Kluivert bij OGC Nice tegen Montpellier, terwijl Myron Boadu met AS Monaco een bezoekje brengt aan Stade Reims. Trainer Peter Bosz (Olympique Lyon) sluit de speelronde in de Ligue 1 af met een uitwedstrijd bij Stade Rennes.

