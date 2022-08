Live Eredivisie: AZ en Go Ahead doelpuntloos de rust in

Voetbal

Feyenoord verrast alles en iedereen: 2-5

Met een zeldzame grote zege (2-5) in Arnhem op Vitesse heeft Feyenoord zich de grootste mogelijke injectie gegeven voor dit seizoen. Met een compleet ander elftal is het geweldig uit de startblokken geschoten. Het eigen Legioen, dat ruim was vertegenwoordigd in de Gelredome, kon de ogen nauwelijks g...