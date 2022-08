LIVE SC Heerenveen en Sparta nog altijd in evenwicht

Volg het duel vanaf 20.00 uur via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken

SC Heerenveen won eind vorig seizoen zijn trots terug. Grote aanjager was Sydney van Hooijdonk, als huurling van Bologna. De aanhang hoopte vurig dat de nieuwe lieveling zou terugkeren en kreeg wat het wilde. De nieuwe trainer Kees van Wonderen kan voortborduren op dat wat vorig seizoen onder assistent Ole Tobiasen werd ingezet: een 5-3-2-formatie, met de gevreesde maatjes Amin Sarr en Van Hooijdonk voorop. Van Wonderen heeft de nieuwe doelman Andries Noppert (overgekomen van Go Ahead Eagles) en aanvaller Mats Köhlert (vorig seizoen Willem II) in de basis gezet.

Sparta handhaafde zich afgelopen seizoen door een waanzinnige eindsprint in de Eredivisie dankzij het vroegtijdig instappen van trainer Maurice Steijn. Er wordt dit seizoen veel verwacht Japanner Koki Saito, gehuurd van de City Football Group, vleugelflitser Jason Lokilo, verdedigende middenvelder Joshua Kitolano (ooit in het vizier van Feyenoord) en de ’beste doelman van de Eerste Divisie’, Nick Olij. Hij start, net als Lokilo, Tobias Lauritsen en 14-voudig Oranje-international Jonathan de Guzman, in de basis bij de Rotterdammers.

Het volledige programma in de eerste speelronde van de Eredivsie ziet er zo uit:

Vrijdag

20.00 uur: SC Heerenveen - Sparta Rotterdam

Zaterdag

16.30 uur: Fortuna Sittard - Ajax

Fortuna Sittard - Ajax 18.45 uur: SC Cambuur - Excelsior

SC Cambuur - Excelsior 20.00 uur: PSV - FC Emmen

PSV - FC Emmen 21.00 uur: RKC Waalwijk - FC Utrecht

Zondag