Schokkende verklaring Vera Pauw: ’Als jonge speelster verkracht door KNVB-official’

Pauw (59), thans bondscoach van de Ierse vrouwenploeg, stelt dat ze als jonge voetbalster het slachtoffer is geweest van verkrachting door een ’prominent’ voetbalofficial. Uit een interview in NRC blijkt dat het zou gaan om een veertien jaar oudere voetbaltrainer, die tegen haar wil seks met haar zou hebben gehad in haar woning in Utrecht. Het feit, daterend uit 1986, is inmiddels verjaard. Tegenover NRC ontkent de door Pauw beschuldigde coach, dat er sprake is geweest van seksueel overschrijdend gedrag. Hij erkent wel dat hij een affaire heeft gehad met Pauw, maar volgens hem is er niets onoorbaars gebeurd.

Ook maakt Pauw in het statement melding van twee aanrandingen door andere Nederlandse voetbalfunctionarissen. Ze zegt: ,,Gedurende 35 jaar heb ik het misbruik voor mezelf gehouden. Ik heb toegestaan dat de herinnering eraan mijn leven heeft gecontroleerd, mij heeft vervuld met dagelijkse pijn en walging en mijn gevoelsleven heeft gedomineerd”. Pauw geeft aan recent aangifte te hebben gedaan bij de politie van het seksuele geweld, nadat de KNVB niet tot een bevredigend antwoord heeft kunnen komen op een interne melding over het misbruik, die door Pauw is gedaan. Ze geeft daarover aan: „De afgelopen jaren heb ik geprobeerd mijn zaak op een redelijke manier gehoord te krijgen bij de voetbalbond in Nederland, maar zonder succes. Sommige mensen houden mijn verkrachting liever stil, dan dat ze de steun bieden die ik nodig heb met het wereldkundig maken van dit verhaal. Ik kan het delen van die stilte niet langer volhouden.”