Femke Bol imponeert tijdens seizoenstart, Liemarvin Bonevacia WK Indoorlimiet

Op de 400 meter won de 21-jarige atlete in een tijd van 50.72, goed voor de beste wereldjaarprestatie en vanzelfsprekend ook ruim onder de limiet van 52.90 voor deelname aan de wereldindoorkampioenschappen, die van 18 tot 20 maart in Belgrado worden gehouden. Bol kwam ook meteen dichtbij haar persoonlijk record van 50.63 waarmee ze vorig jaar Europees indoorkampioene werd.

„Femke liep een uitstekende race”, vertelt coach Laurent Meuwly. „Het was haar eerste wedstrijd sinds de zomer. Ik denk dat ze in de eerste ronde over tweehonderd meter nog sneller kan, maar in de tweede ronde liep ze geweldig sterk. Het is haar tweede tijd ooit.”

Kort na haar wedstrijd liep ze ook nog een 200 meter, waarop ze haar persoonlijk record meteen aan scherpte met 15/100e seconden tot 23.37.

Sterke Bonevacia

Ook Liemarvin Bonevacia (32) liep op de 400 meter met een tijd van 46.41 onder de WK Indoorlimiet van 46.50. Hij wist vorig jaar tijdens de EK Indoor een bronzen medaille te veroveren en scherpte kort daarvoor zijn persoonlijk indoorrecord aan tot 45.99.

Beide atleten imponeerden afgelopen zomer tijdens de Olympische Spelen. Bol met een bronzen medaille op de 400 meter horden, Bonevacia met een finaleplaats op de 400 meter en een zilveren medaille op de 4x400 meter met zijn teamgenoten.

„Liemarvin bleef kalm de snel openende Belg Watrin volgen, en wist hem met een versnelling op de laatste vijftig meter kort voor de finish te passeren”, aldus Meuwly. „Hij loopt iedere wedstrijd sneller, net als vorig indoorseizoen en afgelopen zomer. Lie moet zijn eerste honderd meter nog verbeteren, dus daar gaan we aan werken de komende tijd. Maar ik zie dat zijn vertrouwen steeds verder groeit.”

Zoë Sedney, die zich vorige week al plaatste voor Belgrado op de 60 meter horden, toonde in Metz andermaal haar hoge niveau. Na een gewonnen serie in 8.05 pakte de 20-jarige atlete ook de winst in de finale in een tijd van 8.00, net zo snel als vorige week in Berlijn.