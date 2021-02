Flinke ophef over nieuwe veiligheidsregels in wielrennen

Premium Voetbal

De dag dat Ron ’Beton’ Vlaar Messi, Agüero en Higuain in zijn zak had zitten

Als verdediger was Ron Vlaar (35) steenhard en in goede doen bijkans onpasseerbaar. Zijn allerbeste interland speelde hij op 9 juli 2014 tegen Argentinië. Zelfs Lionel Messi kwam die dag in São Paulo niet langs de muur van beton. Toch kende de heroïsche wedstrijd een uiterst pijnlijk einde voor de c...