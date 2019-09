Frenkie lesmateriaal bij Liverpool

Trainer Jürgen Klopp gebruikte Lallana in de voorbereiding - uit nood geboren - al eens in een iets defensievere rol. De Duitse oefenmeester noemde de Engels international gekscherend al ’zijn eigen Jorginho’, doelend op de pass-koning van Chelsea. Ook Lallana zelf is wel te spreken over zijn nieuwe positie.

„Het is zeker iets dat mij interesseert. Het is heel stimulerend, omdat ik op deze positie vaker dan ooit in balbezit kom. Ik wacht op mijn kans”, aldus Lallana, die dit seizoen in de Premier League nog geen minuten maakte, tegenover The Times.

„Mijn teamgenoot Jordan Henderson vertelde me dat ik naar beelden van Frenkie de Jong moet kijken. De manier waarop hij het invult, met meer dribbels dan andere verdedigende middenvelders, brengt natuurlijk risico’s met zich mee. Maar dat past ook wel bij mijn spel. Ik kijk nu meer naar verdedigende middenvelders dan naar aanvallende middenvelders, want voor laatstgenoemde positie weet ik nu wel wat er gevraagd wordt. Hoe bewegen verdedigende middenvelders? Ik vind het interessant om daarnaar te kijken.”

Of Lallana daadwerkelijk een kans krijgt van Klopp blijft afwachten. Met de uitblinkende Fabinho als verdedigende middenvelder won Liverpool zijn eerste vier competitiewedstrijden van dit seizoen en staat het bovenaan in de Premier League.

