Keuken Kampioen Divisie: Mühren helpt SC Cambuur aan zege

Robert Mühren benutte zowel in de 62e minuut als de 95e minuut een strafschop en bezorgde de koploper zo de zesde achtereenvolgende zege. Jong AZ beëindigde het duel met tien man na rood voor Fons Gemmel.

Cambuur heeft met het oog op promotie nu een aardig gat geslagen. Het elftal van trainer Henk de Jong staat na zestien speelronden op 40 punten. Almere City FC heeft 37 punten en nummer 3 De Graafschap heeft er 32. De nummers 1 en 2 promoveren aan het einde van het seizoen rechtstreeks naar de eredivisie.

NEC verlengt goede reeks en wint op bezoek bij FC Dordrecht

NEC heeft in de eerste divisie de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht met 2-1 gewonnen. De club uit Nijmegen heeft al sinds 27 september niet meer verloren.

NEC leidde na zes minuten al met 2-0. Jordy Bruijn en Rangelo Janga kwamen tot scoren in Dordrecht, waar NEC de negende zege van het seizoen boekte. Diep in extra tijd werd het nog even spannend na de aansluitingstreffer van Kevin Vermeulen.

NEC is opgeklommen naar de vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Rogier Meijer heeft 31 punten na zestien duels.