Keuken Kampioen Divisie: NEC wint in Dordrecht

NEC leidde na zes minuten al met 2-0. Jordy Bruijn en Rangelo Janga kwamen tot scoren in Dordrecht, waar NEC de negende zege van het seizoen boekte. Diep in extra tijd werd het nog even spannend na de aansluitingstreffer van Kevin Vermeulen.

NEC is opgeklommen naar de vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Rogier Meijer heeft 31 punten na zestien duels.