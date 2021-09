Bekijk de volledige WK-stand in de Fomule 1

Max Verstappen Ⓒ Pool via REUTERS

Met zijn overwinning in Zandvoort nam Max Verstappen zondagmiddag de leiding in het WK-klassement weer over van Lewis Hamilton. De coureur van Red Bull leidde vrijwel de hele race over 72 rondes.