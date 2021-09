WK-stand Formule 1: Max Verstappen met nipte voorsprong naar Monza

Het verschil tussen beide titelkandidaten is nu drie punten in Nederlands voordeel. Komend weekeinde staat de Grand Prix van Italië op het programma.

„Ik denk dat de volgende twee races, Monza en Sochi, voor ons misschien wel de zwaarste zijn tussen nu en het einde van het jaar”, aldus Red Bull teambaas Christian Horner in een vooruitblik op de komende twee GP’s.

„Monza is historisch gezien niet ons beste circuit, daarnaast is er nu ook een sprintrace. Mercedes is de afgelopen jaren ontzettend sterk geweest op Sochi, en dat is zeker niet ons sterkste circuit geweest. Ik denk dat het, als we de schade tijdens die twee races zoveel mogelijk kunnen beperken, laatste deel van het seizoen heel spannend zou kunnen worden.”

Kalender

Italië (Monza): 12 september

Rusland (Sotsji): 26 september

Turkije (Istanboel): 10 oktober

Verenigde Staten (Austin): 24 oktober

Mexico (Mexico-Stad): 7 november

Brazilië (Interlagos): 14 november

Onbekend: 21 november

Saoedi-Arabië (Jeddah): 5 december

Abu Dhabi (Yas Marina): 12 december