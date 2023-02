Leerdam dominant op laatste 1000 meter wereldbekerseizoen, ook winst Dijs

Takagi veroverde door haar derde plaats van 1.15,67 het wereldbekerklassement. Leerdam sloeg de vijfde wereldbekerwedstrijd vorige week in Polen over en liep zo een grote achterstand op Takagi op. Die won uiteindelijk met 301 punten de wereldbeker, met 1 punt voorsprong op Leerdam.

Vijf uit vijf

Leerdam had tijdens de race het gevoel dat het slecht ging. „Ik kwam er niet lekker in. Maar 1.14 is voor hier een supergoede tijd”, zei ze bij de NOS. „Ik heb vijf van de vijf wereldbekerraces die ik reed gewonnen. Dit is voor mij de meest geslaagde cyclus en ik ben trots op mezelf.”

De Zuid-Hollandse miste de eindzege in de wereldbeker op 1 punt. „Dat is jammer, maar als Jac zegt dat het beter voor me is om niet twee weken in Polen te rijden dan doe ik dat”, lichtte ze het besluit van coach Jac Orie toe om de wereldbeker van afgelopen weekend over te slaan. „Ik ga niet een eigen keuze maken om vervolgens bij de WK net niet goed genoeg te zijn. De WK zijn het allerbelangrijkste.”

Antoinette Rijpma-de Jong kwam tot een tijd van 1.16,55 en werd daarmee zevende. Isabel Grevelt werd met 1.17,26 negende. Naomi Verkerk zette 1.17,76 neer. Dat was goed voor de twaalfde tijd.

Leerdam won dit seizoen alle wedstrijden op 1000 meter waar ze aan de start verscheen. Dat waren in totaal elf races. Voor de 1000 meter op de WK afstanden, die van 2 tot en met 5 maart worden gehouden in Heerenveen, is Leerdam ook de topfavoriete.

Dijs klopt Stolz en Otterspeer

Wesly Dijs heeft bij de wereldbekerwedstrijden in het Poolse Tomaszów Mazowiecki voor het eerst de 1000 meter op zijn naam geschreven. De 27-jarige schaatser van Reggeborgh bleef met een baanrecord van 1.08,52 de Amerikaan Jordan Stolz en land- en ploeggenoot Hein Otterspeer nipt voor.

Otterspeer kwam tot 1.08,72 en was ook iets langzamer dan Stolz (1.08,64). Met de derde plaats stelde de Zuid-Hollander wel de wereldbeker op de 1000 meter veilig.

Wesly Dijs. Ⓒ ANP/HH

Voor Dijs is het de eerste keer dat hij de 1000 meter in de wereldbeker wint. De schaatser was in december in Calgary de beste op een wereldbekerwedstrijd op de 1500 meter. Bij de wereldbeker afgelopen zondag op dezelfde baan in Polen reed Dijs ook al de beste tijd van de dag in de B-groep.

Thomas Krol werd vierde in 1.08,91. De olympisch kampioen werd in een rechtstreeks duel geklopt door Otterspeer.

Geen toeval

Dijs was blij dat hij kon laten zien dat zijn goede tijd van vorige week geen toeval was. „Het is altijd lastig de B-groep met de A-groep te vergelijken, maar ik ben erg blij met deze 1000 meter”, zei hij bij de NOS. „Dit ijs ligt me best goed, maar als je wint is het altijd jouw baan.”

De schaatser ontbreekt over twee weken op de WK afstanden op de 1000 meter omdat hij zich op deze afstand niet wist te kwalificeren tijdens de NK. „Misschien had ik toen net niet de juiste vorm”, zei hij. „De 1000 meter moet ook precies goed voor me vallen. En van deze wedstrijd hangt ook niks af, het gaat om de uitslag, niet om het gevolg van de uitslag. Dat kan soms heel veel met je doen.”

Otterspeer was vooral tevreden met het winnen van het klassement. „Ik ben blij met de reeks en zeker met het oog op de WK geeft het veel vertrouwen”, vond hij. „Ik heb elk selectiemoment doorstaan en dit is een van mijn beste seizoenen. Het is de kroon op het werk dat ik het klassement win.”

Hoolwerf juicht bij massastart

Bart Hoolwerf heeft de laatste wereldbekerwedstrijd op de massastart op zijn naam geschreven. De schaatser van Reggeborgh won in het Poolse Tomaszów Mazowiecki de sprint voor Chung Jae-won uit Zuid-Korea en Andrea Giovannini uit Italië.

De Belg Bart Swings eindigde als zevende en dat was voldoende om het wereldbekerklassement te winnen. Hoolwerf werd daarin derde achter Swings en Giovannini.

Louis Hollaar eindigde in de laatste wedstrijd als negende. Door de goede uitslagen van beide Nederlandse schaatsers mogen er ook twee Nederlanders starten op de massastart bij de WK afstanden die van 2 tot en met 5 maart worden gehouden in Heerenveen.

Hoolwerf prees na afloop Hollaar voor al het voorbereidend werk. „Louis laat zien dat hij kan helpen bij de sprint. De laatste jaren is op de WK steeds gebleken dat het een sprintwedstrijd is. Ik vind het ook prima om met hem te rijden”, sprak hij bij de NOS zijn voorkeur uit. „Misschien is het het beste om te rijden met degene met wie ik de laatste wedstrijden heb gereden.”

Bondscoach Rintje Ritsma wilde nog niet zeggen voor welke twee schaatsers hij kiest voor de massastart op de WK. Hij zei de plussen en minnen tegenover elkaar te gaan zetten. „Ik heb nog geen keuze gemaakt. Ik kan daar niets over zeggen”, zei hij bij de NOS.

Ritsma vindt het niet erg dat Hoolwerf zijn voorkeur uitspreekt voor zijn ploeggenoot. „Het is mijn taak om die dingen ertussenuit te filteren zodat we het sterkste duo op de WK hebben.” Ritsma wil dat later zondag bekendmaken aan de rijders. „Ik wil daarna nog een beetje met ze trainen.”

Blondin wint klassement massastart

De Canadese Ivanie Blondin heeft het wereldbekerklassement op de massastart veroverd. De Canadese eindigde op de laatste wedstrijd in het Poolse Tomaszów Mazowiecki als derde en passeerde daarmee Marijke Groenewoud in het klassement.

Groenewoud sloeg de laatste wereldbeker over, net als Irene Schouten, haar ploeggenote bij AH-Zaanlander en de olympisch kampioene op de massastart. Die twee schaatssters komen waarschijnlijk wel in actie op de WK afstanden die van 2 tot en met 5 maart plaatsvinden in Heerenveen.

De zege in Polen ging naar de Japanse Momoka Horikawa. Die ontsnapte uit het peloton met Valérie Maltais uit Canada en bleef de groep en haar medevluchtster na zestien ronden voor. Robin Groot eindigde als zevende en Elisa Dul als twaalfde.