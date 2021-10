Internazionale verspeelt zege op Juventus na overtreding Denzel Dumfries

De Oranje-international was na 70 minuten in het veld gekomen bij Inter. Volgens de VAR en scheidsrechter Maurizio Mariani maakte Dumfries in de slotfase een overtreding op Alex Sandro. Op tv-beelden was te zien dat de oud-PSV'er de speler van Juventus op de rand van het strafschopgebied in een duel om de bal licht raakte.

Inter was in de 17e minuut op voorsprong gekomen via Dzeko. De Bosnische spits tikte zijn zevende treffer van het seizoen binnen, nadat een van richting veranderd schot van Hakan Çalhanoglu via de kruising voor zijn voeten was beland.

Stefan de Vrij speelde de hele wedstrijd bij de thuisclub, Matthijs de Ligt bleef op de bank zitten bij Juventus dat ontsnapte aan de derde nederlaag van het seizoen. Inter staat derde in de Serie A met 7 punten achterstand op Napoli en AC Milan, Juventus heeft 10 punten minder dan de twee leiders.