Blunder Belgische arbiter hersteld

De arbiter had een dag eerder in het duel tussen Standard Luik en Moeskroen (2-1) een rode kaart aan de verkeerde voetballer gegeven. Moeskroen twitterde over het besluit van de bond en later werd dat door de KBVB aan persbureau Belga bevestigd.

Niet Luka Stojanovic van Moeskroen werd voor een actie bestraft, maar zijn teamgenoot Mahmoud Trezeguet kreeg zijn tweede gele kaart van de avond. De Egyptenaar had juist voor zijn club gescoord. Van de Velde gaf zijn fout toe en de KBVB plaatste de gele kaart daarop achter de naam van Stojanovic. Daardoor is Trezeguet niet geschorst voor de volgende wedstrijd.

Tweede keer

Het is de tweede keer binnen korte tijd dat een scheidsrechter in de Belgische competitie een dergelijke fout maakt. Eerder gaf Luc Wouters in het duel tussen KV Mechelen en Racing Genk (1-2) een rode kaart aan de verkeerde speler. Mechelen tekende direct beroep aan en wil de wedstrijd opnieuw laten spelen. Die beslissing wordt 14 november genomen.