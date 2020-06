Payet levert drie miljoen euro in bij Marseille

"Ik heb al vaak gezegd dat ik van deze club houd. Nog beter is om dat dan ook te bewijzen", zei Payet, die begin 2017 terugkeerde bij Marseille na een periode in de Premier League bij West Ham United. "Toen de voorzitter onlangs zei dat ook de spelers offers moesten brengen, kwam dit idee bij me op. Ik vind dat ik het goede voorbeeld moet geven." De 38-voudig Frans international ziet volgend seizoen af van 50 procent van zijn salaris, in het seizoen 2021-2022 staat hij 30 procent af.

Marseille kreeg onlangs een boete van 3 miljoen euro van de UEFA, omdat het zich niet heeft gehouden aan de regels wat betreft Financial Fair Play. Als nummer 2 van Frankrijk mag de club van Kevin Strootman komend seizoen wel meedoen aan de Champions League.