Verstappen niet bestraft en blijft winnaar

Dat werd zondagavond rond 19.45 uur, ruim drie uur na de finish in Spielberg, uiteindelijk duidelijk.

Spectaculaire inhaalrace

Verstappen werd na een spectaculaire inhaalrace van de zevende naar de eerste plaats uiteindelijk als winnaar afgevlagd, maar de coureur van Red Bull Racing moest zich met Charles Leclerc melden bij de wedstrijdleiding. Het duo moest tekst en uitleg geven naar aanleiding van de inhaalactie van Verstappen in de 69e ronde, waarbij de Nederlander de coureur van Ferrari raakte. Leclerc (die tot aan het moment de leiding in de race had) kwam door de actie van Verstappen buiten de baan terecht.

Bijna twee uur later was de jury eruit. Verstappen had de regels met zijn inhaalmanoeuvre niet overtreden en behoudt de overwinning. „Max Verstappen wilde de auto van Charles Leclerc inhalen door hem uit te remmen”, was te lezen in de uiteindelijke verklaring van de stewards. „Verstappen kwam daarbij naast de auto van Leclerc in de bocht en had de volledige controle over de auto. Beide auto’s gingen tegelijk de bocht in, terwijl er te weinig ruimte was. Daarbij kwam het ook tot contact tussen de auto’s. We vinden niet dat één coureur voornamelijk of volledig de schuldige was voor dit incident en daarom vinden we dit een race-incident.”

’Dan kan je beter thuis blijven’

Verstappen zelf was er kort na afloop al van overtuigd dat hij geen fout had gemaakt. „Het is hard racen, anders kan je beter thuis blijven. Als dit niet meer mag, vraag ik me af wat het voor zin heeft om in de Formule 1 te rijden.” Leclerc moest zich met de tweede plaats tevreden stellen en wacht nog altijd op zijn eerste zege in de Formule 1. Voor Verstappen is het zijn zesde overwinning in de Formule 1 en zijn eerste dit seizoen. Naast zijn twee zeges in Oostenrijk finishte de Nederlander als eerste in Spanje (2016), Maleisië (2017) en Mexico (2017 en 2018).

Tot zondag was de derde plaats, in Australië en Spanje, zijn beste prestatie dit seizoen. Verder eindigde Verstappen vijf keer als vierde en een keer als vijfde. In de WK-stand is de Nederlander nu derde, achter de Brit Lewis Hamilton en de Fin Valtteri Bottas van Mercedes.