’Stuiteren en mezelf in de arm knijpen’ Slapeloze nacht Kjeld Nuis na winnen olympisch goud

Kjeld Nuis ontvangt zijn gouden olympische medaille voor de 1500 meter. Ⓒ ANP

PEKING - Als deze weken in Peking één ding duidelijk is geworden, dan is het dat Kjeld Nuis en zijn ploeggenoten het buitengewoon goed met elkaar kunnen vinden. Nadat de drievoudig olympisch kampioen dinsdag tijdens zijn gouden 1500 meter al steun kreeg van Ireen Wüst en Femke Kok op de tribune, kwamen zijn teammaten en coaches woensdag massaal naar Medal Plaza om zijn ceremonie extra kleur te geven. Ook Kok, Wüst, Hein Otterspeer en Michelle de Jong - die allen nog in actie moeten komen - gaven acte de présence en juichten hartstochtelijk.