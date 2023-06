Geertruida, Wieffer en Koopmeiners in basis Oranje

Denzel Dumfries en Nathan Aké, die zaterdag nog in de Champions League-finale speelden, staan op de backposities. Virgil van Dijk is de andere verdediger. Frenkie de Jong bekleedt samen met Koopmeiners en Wieffer het middenveld.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Memphis Depay ontbreekt vanwege een blessure en daardoor leek Cody Gakpo zijn ideale vervanger. Hij krijgt in de spits het vertrouwen van Koeman. De aanvaller van Liverpool wordt ondersteund door Xavi Simons en Donyell Malen.

Luka Modric verschijnt aan de aftrap voor Kroatië. De 37-jarige aanvoerder speelt mogelijk zijn voorlaatste interland. Mogelijk neemt hij na de finaleronde van de Nations League afscheid als international.

De halve finale in de Nations League begint woensdagavond 20.45 uur in De Kuip. De winnaar plaatst zich voor de finale van zondagavond in De Kuip. De verliezer strijdt zondagmiddag in Enschede om de derde plaats. De andere halve finale gaat donderdag tussen Italië en Spanje.

Opstelling Nederland: Bijlow; Dumfries, Geertruida, Van Dijk en Aké; Wieffer, Koopmeiners en De Jong; Malen, Gakpo en Simons.

Opstellling Kroatië: Livakovic; Juranovic, Sutalo, Vida en Perisic; Kovacic, Brozovic en Modric, Pasalic, Kramaric en Ivanusec.

