Sven Mijnans balt zijn vuist nadat hij Sparta een nooit meer verwacht punt tegen AZ heeft bezorgd. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - Een speler van 20 jaar die voor de derde keer in het eerste van Sparta mocht invallen, groeide in de thuiswedstrijd tegen AZ uit tot de held van Spangen. Sven Mijnans is de naam.