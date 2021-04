’Een heel mooi eerbetoon voor Bibian, passend bij wat ze voor ogen had’

De auto met daarin het lichaam van Bibian Mentel komt aan bij het crematorium. Ⓒ Richard Sijmons

LAREN - Bibian Mentel kreeg het afscheid dat zij verdiende. Op haar laatste tocht, van haar woning in Loosdrecht tot het crematorium in Laren, waren er onderweg fakkels, op meerdere plaatsen een erehaag van mensen, klonk er muziek, applaus, respect, liefdevolle woorden, vloeiden tranen en werden herinneringen opgehaald. Vlak voordat militaire medewerkers van het Koninklijk Huis haar het crematorium binnendroegen, brak – symbolisch voor wie Bibian Mentel was – de zon door.