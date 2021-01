Linus Strasser wint eerste WB-wedstrijd op slalom

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Skisport: Duitser Strasser wint eerste wereldbekerwedstrijd op slalom

16:43 uur Skiër Linus Strasser heeft woensdag voor het eerst een wereldbekerwedstrijd op de slalom gewonnen. In de Kroatische sneeuw van Zagreb bleef de 28-jarige Duitser de Oostenrijkers Manuel Feller en Marco Schwarz respectievelijk 0,10 en 0,16 seconden voor.

Strasser noteerde de achtste tijd in de eerste run en zag hoe hij met een vijfde tijd in de tweede run bijna een halve seconde sneller was dan de Oostenrijker Michael Matt. Die was na een 26e tijd in de eerste run de snelste in de tweede slalom. Schwarz en Feller kwamen daarna dichtbij, maar waren net iets langzamer. De Fransman Clément Noël vertrok als laatste voor de tweede run met bijna een seconde voorsprong op Strasser, maar eindigde slechts als zevende.

Strasser won in 2017 zijn enige andere wereldbekerwedstrijd. Dat was op de parallelslalom in Stockholm.

Voetbal: Roda JC-coach Jurgen Streppel positief getest op corona

13:40 uur Roda JC-coach Jurgen Streppel is positief getest op corona. De 51-jarige trainer heeft geen klachten, maar zal vrijdag niet aanwezig zijn bij de uitwedstrijd tegen NAC.

Streppel zat al in thuisquarantaine omdat hij in contact was geweest met iemand die positief was. Hij moest daardoor afgelopen maandagavond de uitwedstrijd bij Jong AZ al laten schieten.

Assistent-coach Roel Brouwers nam in Wijdewormer toen de honneurs waar. Het is nog niet duidelijk of hij vrijdag weer als eindverantwoordelijke langs de lijn zal staan.

Tennis: Kasatkina luidt seizoen in Abu Dhabi in met zege

10.35 uur: Daria Kasatkina is het tennisseizoen in Abu Dhabi begonnen met een overwinning. In het eerste duel van 2021 versloeg de Russin de Chinese Wang Qiang met 6-2 3-6 6-2.

Het was de zesde keer dat Kasatkina en Wang, de nummer 72 en 34 van de wereld, tegenover elkaar stonden en slechts één van die duels werd in twee sets beslist. In de derde set nam Wang een voorsprong van 2-0, maar ze verloor zes games op een rij.

De beste tennissters beginnen het seizoen in Abu Dhabi, de mannen zijn deze week actief in Delray Beach (Florida) en Antalya (Turkije). Arantxa Rus doet mee in Abu Dhabi, waar ze in de eerste ronde aantreedt tegen Wang Xiyu uit China.

Normaliter begint het tennisseizoen in Australië en Nieuw-Zeeland, maar de WTA en ATP - de verantwoordelijke bonden - besloten de kalenders aan te passen. De Australian Open begint nu op 8 februari met een kleiner aantal voorbereidingstoernooien.

Handbal: Steins mist door corona EK-kwalificatie tegen Slovenië

10.03 uur: Luc Steins speelt woensdag niet mee met de Nederlandse handballers tegen Slovenië. De spelmaker van Oranje is dinsdagavond opnieuw niet negatief getest op het coronavirus en blijft afgezonderd van de ploeg, meldt de handbalbond.

Het Nederlands team speelt om 18.15 uur in Almere de thuiswedstrijd in de kwalificatie voor het EK van 2022. Zondag is in het Sloveense Celje de uitwedstrijd. Het is nog niet bekend of Steins kan meereizen naar Slovenië.

Steins testte eind december positief op het coronavirus. Dat kwam voor hem op het slechts denkbare moment, want de Limburger kon door zijn verplichte isolatie niet meedoen met zijn club Paris Saint-Germain aan de finalewedstrijden van de Champions League.

De international voegde zich begin januari wel bij het Nederlands team, maar bleef in zijn eentje op een kamer in Papendal, omdat bij de coronatests zijn waardes nog steeds niet goed waren.

Oranje is voor de kwalificatie van het EK in januari 2022 (in Hongarije en Slowakije) ingedeeld in een poule met Polen, Turkije en Slovenië. De eerste twee plaatsen zich rechtstreeks voor de eindronde. De handballers wonnen in de eerste kwalificatieronde van Turkije.

Voetbal: Slaven Bilic drie weken na ontslag bij West Brom naar China

08.06 uur: Slaven Bilic gaat aan de slag in China, waar hij trainer wordt van Beijing Guoan. De 52-jarige Kroaat werd drie weken geleden ontslagen door West Bromwich Albion.

Bilic heeft tot het einde van 2022 getekend in Peking. Hij volgt de Fransman Bruno Génésio op.

Beijing Guoan greep afgelopen seizoen naast de titel. Jiangsu Suning pakte ten koste van Guangzhou Evergrande de landstitel. Het nieuwe seizoen in China begint in het voorjaar.

Voor zijn periode bij West Brom was Bilic trainer van onder meer Besiktas, West Ham United en Al-Ittihad.

Voetbal: Finale Copa Libertadores in Maracanã zonder publiek

07.53 uur: De finale van de Copa Libertadores wordt later deze maand zonder publiek gespeeld. De eindstrijd vindt op 30 januari plaats in Maracanã in Rio de Janeiro.

De beslissing is genomen na overleg tussen de Zuid-Amerikaanse voetbalfederatie Conmebol en de Braziliaanse bond CBF. „Het spelen zonder fans was ook het geval in meer dan 2100 wedstrijden in lokale toernooien in Brazilië sinds de terugkeer van het voetbal na de corona-uitbraak”, schrijft Conmebol in een verklaring.

De finale van de Copa Libertadores gaat tussen de winnaars van de halve finales tussen Palmeiras en River Plate en Boca Juniors en Santos. Het Braziliaanse Palmeiras nam al een voorschot op een finaleplaats door het eerste duel met River Plate met 3-0 te winnen.

Het Braziliaanse Flamengo is titelhouder in de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League.

Basketbal: San Antonio Spurs boeken eerste zege van 2021

07.33 uur: De basketballers van San Antonio Spurs hebben een reeks van vier nederlagen beëindigd. De Spurs wonnen in Los Angeles met 116-113 van LA Clippers.

Patty Mills had met 27 punten een belangrijk aandeel in de zege van de Spurs, die op 27 december voor het laatst hadden gewonnen. Maandag was Utah Jazz nog met 130-109 te sterk.

Mills nam tegen de Clippers acht driepunters voor zijn rekening. In de absolute slotfase probeerde Kawhi Leonard met een driepunter nog de stand gelijk te trekken, maar zijn poging mislukte.

De Spurs konden weer beschikken over LaMarcus Aldridge, die hersteld was van een knieblessure. Bij de thuisploeg ontbrak Paul George vanwege een enkelblessure.

Brooklyn Nets won mede dankzij een sterke Kyrie Irving overtuigend van Utah Jazz. Het werd in New York 130-96. Irving kwam uit op 29 punten, waarvan hij er 18 al in het eerste kwart maakte. De Nets traden aan zonder Kevin Durant, omdat hij in contact is geweest met een besmet persoon.