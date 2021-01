Sport Kort: Spurs weten weer wat winnen is in NBA

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Slaven Bilic drie weken na ontslag bij West Brom naar China

08.06 uur: Slaven Bilic gaat aan de slag in China, waar hij trainer wordt van Beijing Guoan. De 52-jarige Kroaat werd drie weken geleden ontslagen door West Bromwich Albion.

Bilic heeft tot het einde van 2022 getekend in Peking. Hij volgt de Fransman Bruno Génésio op.

Beijing Guoan greep afgelopen seizoen naast de titel. Jiangsu Suning pakte ten koste van Guangzhou Evergrande de landstitel. Het nieuwe seizoen in China begint in het voorjaar.

Voor zijn periode bij West Brom was Bilic trainer van onder meer Besiktas, West Ham United en Al-Ittihad.

Voetbal: Finale Copa Libertadores in Maracanã zonder publiek

07.53 uur: De finale van de Copa Libertadores wordt later deze maand zonder publiek gespeeld. De eindstrijd vindt op 30 januari plaats in Maracanã in Rio de Janeiro.

De beslissing is genomen na overleg tussen de Zuid-Amerikaanse voetbalfederatie Conmebol en de Braziliaanse bond CBF. "Het spelen zonder fans was ook het geval in meer dan 2100 wedstrijden in lokale toernooien in Brazilië sinds de terugkeer van het voetbal na de corona-uitbraak", schrijft Conmebol in een verklaring.

De finale van de Copa Libertadores gaat tussen de winnaars van de halve finales tussen Palmeiras en River Plate en Boca Juniors en Santos. Het Braziliaanse Palmeiras nam al een voorschot op een finaleplaats door het eerste duel met River Plate met 3-0 te winnen.

Het Braziliaanse Flamengo is titelhouder in de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League.

Basketbal: San Antonio Spurs boeken eerste zege van 2021

07.33 uur: De basketballers van San Antonio Spurs hebben een reeks van vier nederlagen beëindigd. De Spurs wonnen in Los Angeles met 116-113 van LA Clippers.

Patty Mills had met 27 punten een belangrijk aandeel in de zege van de Spurs, die op 27 december voor het laatst hadden gewonnen. Maandag was Utah Jazz nog met 130-109 te sterk.

Mills nam tegen de Clippers acht driepunters voor zijn rekening. In de absolute slotfase probeerde Kawhi Leonard met een driepunter nog de stand gelijk te trekken, maar zijn poging mislukte.

De Spurs konden weer beschikken over LaMarcus Aldridge, die hersteld was van een knieblessure. Bij de thuisploeg ontbrak Paul George vanwege een enkelblessure.

Brooklyn Nets won mede dankzij een sterke Kyrie Irving overtuigend van Utah Jazz. Het werd in New York 130-96. Irving kwam uit op 29 punten, waarvan hij er 18 al in het eerste kwart maakte. De Nets traden aan zonder Kevin Durant, omdat hij in contact is geweest met een besmet persoon.