Sport Kort: Barbora Krejcikova bereikt ook finale Roland Garros in het dubbelspel

Tennis: Krejcikova ook in dubbelfinale Roland Garros

15.11 uur: Tennisster Barbora Krejcikova uit Tsjechië heeft na het bereiken van de finale in het enkelspel op Roland Garros ook de finale in het dubbelspel bereikt. Met haar landgenote Katerina Siniakova was ze in de halve finale veel te sterk voor de Poolse Magda Linette en de Amerikaanse Bernarda Pera: 6-1 6-2.

Krejcikova en Siniakova, die in Parijs als tweede zijn geplaatst, treffen in de finale de winnaars van de partij tussen de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands en de Poolse Iga Swiatek en het koppel Irina-Camelia Begu/Nadia Podoroska uit respectievelijk Roemenië en Argentinië.

Honkbal: Nederland met twee debutanten naar OKT in Mexico

12:33 uur De Nederlandse honkballers gaan zich eind deze maand met twee debutanten in de selectie proberen te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Bondscoach Hensley Meulens heeft pitcher Mike Groen (van L&D Amsterdam) en buitenvelder Jiandido Tromp voor het eerst opgeroepen.

Het zogeheten koninkrijksteam strijdt in Mexico met Venezuela en de Dominicaanse Republiek om het laatste startbewijs voor de Spelen van Tokio. China, Taiwan en Australië hebben zich allemaal afgemeld voor het OKT. Het toernooi zou in eerste instantie in Taiwan worden gespeeld, maar is verplaatst naar Mexico.

Japan, Mexico, Zuid-Korea, Israël en de Verenigde Staten hebben zich al geplaatst voor de Spelen. Honkbal staat in Tokio voor het eerst sinds 2008 weer op het olympische programma.

Copa América kan na rechtszaak zondag starten in Brazilië

07:30 uur Het toernooi om de Copa América gaat door in Brazilië. Het Hooggerechtshof in Brazilië wees protesten vanuit de politiek en een vakbond tegen het doorgaan van het Zuid-Amerikaans voetbalkampioenschap af. Een meerderheid van de elf rechters was na een virtuele zitting van mening dat er geen reden is om de Copa América, die zondag begint, af te blazen.

Het toernooi tussen tien landen uit Zuid-Amerika zou eigenlijk in Colombia en Argentinië worden gehouden. Colombia trok zich echter terug vanwege de politieke onrust in het land en Argentinië wilde de Copa América ook niet organiseren, vanwege het hoge aantal coronabesmettingen.

Brazilië besloot de organisatie op zich te nemen, hoewel ook dat land worstelt met het coronavirus. Alleen in de Verenigde Staten vielen meer doden als gevolg van Covid-19 dan in Brazilië. Meerdere partijen waren dan ook naar de rechter gestapt, om zo af te dwingen dat het toernooi afgeblazen zou worden. Het Hooggerechtshof bepaalde dat burgemeesters en gouverneurs van de betreffende staten moeten zorgen voor goede gezondheidsprotocollen.