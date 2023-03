Ook UEFA opent onderzoek naar mogelijke omkoping FC Barcelona

Logo Barcelona, beeld ter illustratie. Ⓒ ANP/LL

NYON - De Europese voetbalbond UEFA gaat een eigen onderzoek instellen naar mogelijke omkoping bij FC Barcelona. Het Openbaar Ministerie in Spanje klaagde de club begin deze maand aan in wat de zaak-Negreira is gaan heten.