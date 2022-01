Sport Kort: Uitdagende start van Tour de France in 2023 in Bilbao

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Uitdagende start van Tour de France in 2023 in Bilbao

18.43 uur: Het Grand Départ van de Tour de France in Spaans Baskenland in 2023 belooft meteen het nodige spektakel. In de eerste etappe, op 1 juli, krijgt het peloton in de rit over 185 kilometer met start en finish in Bilbao onder meer te maken met drie beklimmingen in de laatste vijftig kilometer. De finishlijn ligt op een helling met een stijgingspercentage van 5 procent. „Zeer veeleisend”, aldus de Tour-organisatie.

Ook in de tweede etappe, over 210 kilometer van Vitoria-Gasteiz naar San Sebastián, wachten de nodige krachtproeven, onder meer met de beklimming van de Monte Jaizquibel in de eindfase. In de derde etappe, die vanuit Amorebieta-Etxano begint, zet het peloton koers naar Frankrijk. De finishplaats is nog niet bekend, maar volgens de organisatie is de kans aanwezig dat de sprinters in de derde rit zich kunnen gaan uitleven.

Het is voor de tweede keer dat de Tour de France in Spanje begint, na de primeur in 1992 in San Sebastián.

Dit jaar start de Tour op 1 juli in Kopenhagen.

Remise voor schakers Giri en Carlsen in Wijk aan Zee

18.09 uur: De schakers Anish Giri en Magnus Carlsen hebben in de tiende ronde van Tata Steel Chess in Wijk aan Zee genoegen moeten nemen met remise. De Nederlandse grootmeester speelde met wit tegen de Pool Jan-Krzysztof Duda, de wereldkampioen uit Noorwegen nam het met zwart op tegen de Rus Sergej Karjakin.

De nog ongeslagen Carlsen leidt nog altijd met 7 punten, gevolgd door Giri met 6,5 punten. Donderdag is een rustdag in Wijk aan Zee. Daarna staan nog drie ronden op het programma.

Premier League: pas uitstel bij vier positief geteste spelers

16.37 uur: De Premier League heeft de regels voor een mogelijke verschuiving van competitiewedstrijden op het hoogste Engelse voetbalniveau aangepast. Met ingang van 5 februari mogen de clubs pas een verzoek tot uitstel indienen als minimaal vier spelers positief zijn getest op het coronavirus.

In de huidige regelgeving is het nog zo dat een club in aanmerking komt voor een verplaatsing van een duel als er minder dan dertien veldspelers en een keeper beschikbaar zijn in de A-selectie en in de groep van redelijk ervaren voetballers onder 21 jaar. Het aantal coronabesmettingen was daarbij niet bepalend. Tot dusver zijn dit seizoen 22 wedstrijden in de Premier League op basis van die regel uitgesteld.

De Premier League heeft nu in overleg met de clubs besloten om het reglement te wijzigen. Er kwamen steeds meer aanwijzingen dat sommige clubs de uitstelregel min of meer misbruikten als een aantal belangrijke spelers ontbrak, zonder dat daarbij het coronavirus de hoofdoorzaak was. Bij blessures, schorsingen en interlandverplichtingen van spelers werd eveneens om uitstel gevraagd. Met de nieuwe regelgeving is dat niet meer mogelijk en kan een competitieduel alleen nog worden verschoven bij vier of meer coronabesmettingen in de A-selectie van een club.

Vier handballers sluiten na besmetting weer aan bij Oranje

14.53 uur: Ook de handballers Samir Benghanem, Jeffrey Boomhouwer en Rutger ten Velde kunnen donderdag met Oranje uitkomen in het laatste duel uit de hoofdronde van het EK in Boedapest. Het drietal behoorde tot de vele coronagevallen in de Nederlandse selectie, die het om 18.00 uur opneemt tegen Kroatië. Eerder op de dag werd al gemeld dat Iso Sluijters terugkeert uit isolatie. De wedstrijdselectie bestaat uit zestien spelers. Lars Kooij neemt plaats op de tribune.

Vanwege eerdere besmettingen zitten Dennis Schellekens, Bart Ravensbergen, Kay Smits, Jasper Adams, keeperstrainer Gerrie Eijlers en bondscoach Erlingur Richardsson nog in quarantaine.

Oranje maakt nog kans op de derde plaats in de groep. Wanneer Montenegro eerder op de dag wint van IJsland en Nederland zelf wint van Kroatië, komt het op doelsaldo aan. Valt dat uit in het voordeel van Nederland, dan volgt vrijdag nog een duel om de vijfde plaats op het EK.

Van Hintum gaat met talentvolle beachvolleybalsters werken

13.57 uur: Saskia van Hintum gaat bij Beachvolleybal Team Nederland (BTN) aan de slag als talentcoach van de vrouwen. Van 2006 tot en met 2012 was de 51-jarige Van Hintum ook al werkzaam bij BTN.

„De afgelopen zes jaar heb ik met plezier in het buitenland gewerkt. Maar toen technisch manager John Stubbe mij belde voor de functie van talentcoach bij Beachvolleybal Team Nederland hoefde ik niet lang na te denken. BTN is mijn oude liefde en de organisatie is sinds mijn vertrek in 2012 alleen maar gegroeid”, aldus Van Hintum. „In mijn eerste periode in Den Haag trainden we nog in Lindobeach, nu is het prachtige Sportcampus Zuiderpark de thuisbasis. Ik sta volledig achter de visie waarmee BTN werkt.”

Van Hintum, die de afgelopen twee jaar met de Zwitserse beachvolleybalsters werkte, begint op 1 mei aan haar nieuwe functie.

Joran Pot nieuwe trainer voetbalsters FC Twente

13.56 uur: De voetbalsters van FC Twente hebben in Joran Pot een nieuwe hoofdtrainer gevonden. De 33-jarige Pot komt over van PEC Zwolle, waar hij sinds 2015 trainer was.

„Dit seizoen ben ik bezig aan mijn zevende jaar bij PEC Zwolle. Ik heb het er erg naar mijn zin, maar ik merkte dat ik toe was aan een nieuwe uitdaging”, aldus Pot. „Ik wil mij in een nieuwe omgeving verder ontwikkelen als trainer en bij een club als FC Twente worden er andere dingen van je gevraagd. Dat FC Twente bij mij komt, is wel speciaal. Als voetballer heb ik de academie van FC Twente doorlopen en er op het hoogste jeugdniveau mogen spelen.”

Pot is de opvolger van Robert de Pauw, die maar kort werkzaam was in Enschede. Hij kwam in de zomer over van de KNVB en tekende een eenjarig contract bij de regerend landskampioen. Begin januari werd duidelijk dat hij deze zomer vertrekt.

Als voetballer kwam Pot ook uit voor RBC Roosendaal, Zwolle en Go Ahead Eagles.

Dominique Janssen langer bij Wolfsburg

13.15 uur: International Dominique Janssen heeft haar contract bij de Duitse topclub VfL Wolfsburg verlengd tot medio 2024. De 27-jarige verdedigster, die een aflopend contract had, voetbalt sinds het seizoen 2019-2020 in Wolfsburg.

Janssen won al drie prijzen met de Duitse club: ze werd eenmaal kampioen in de Frauen Bundesliga en won tweemaal de DFB Pokal. Tevens bereikte ze in haar eerste seizoen de finale van de Champions League, waarin Wolfsburg verloor van het Franse Olympique Lyon.

„Wolfsburg is echt mijn thuis geworden in de afgelopen jaren”, zei Janssen, die inmiddels ook aanvoerder is van het team. „Door hard te werken en elke dag te streven naar verbetering, kan ik mezelf blijven ontwikkelen en groeien we ook als team. Met als absolute doel: de Champions League winnen met deze club. Ik weet dat ik dat hier kan bereiken.”

Janssen kwam in 2019 over van Arsenal.

Cricketer Kingma gestraft voor vals spel

11.03 uur: De Nederlandse cricketer Viv Kingma is door de internationale cricketfederatie ICC voor vier duels geschorst. Kingma (27) heeft zich dinsdag in een duel met Afghanistan bezondigd aan ’ball-tampering’, het opzettelijk knoeien met de bal. Op beelden is te zien dat de Nederlandse fast-bowler met zijn nagels de bal bewerkt. Dat beïnvloedt de aerodynamica en is verboden.

De wedstrijd in Doha was de derde ontmoeting met de Afghaanse cricketers. De drie duels gingen verloren. „Het incident vond plaats in de 31e over, waarbij de fast-bowler de staat van de bal veranderde door er met zijn nagels over te krassen”, meldt de ICC, die er aan toevoegde dat Kingma zijn overtreding heeft toegegeven.

Bizarre comeback: basketballers Clippers maken achterstand van 35 punten ongedaan

08.22 uur: De basketballers van Los Angeles Clippers hebben in de NBA een achterstand van 35 punten ongedaan gemaakt om alsnog een duel te winnen. Ze versloegen Washington Wizards met 116-115.

De Clippers keken in Washington net voor het einde van de eerste helft tegen een 66-31-achterstand aan. Amir Coffey had met 29 punten een belangrijk aandeel in de opmerkelijke inhaalrace. Luke Kennard was van grote waarde in de slotfase door in een tijdsbestek van negen seconden 7 punten te maken. Zijn ploeg maakte in de tweede helft 80 punten.

De comeback van de Clippers is een van de meest sensationele in de historie van de NBA. Slechts één keer eerder werd een grotere achterstand ongedaan gemaakt op weg naar een zege. Utah Jazz won in 1996 van Denver Nuggets na een kloof van 36 punten te hebben gedicht. In 2009 maakte Sacramento Kings tegen Chicago Bulls ook een achterstand van 35 punten ongedaan om alsnog te winnen.