Ontketend Ajax speelt met Vitesse en blijft op koers voor drie prijzen

Na zondagmiddag een voorschot te hebben genomen op de Eredivisietitel door met een 3-0 zege op Heracles te profiteren van het puntverlies van PSV een dag eerder, brak op de burelen van de Johan Cruijff Arena een ongekende chaos uit.

Erik ten Hag houdt het hoofd koel na weer een crisis bij Ajax en instrueert zijn spelers tijdens de kwartfinale van de KNVB-beker. Ⓒ HH/ANP

Het nieuws rondom technisch directeur Marc Overmars domineerde de nieuwsmedia, waardoor er in aanloop naar het bekerduel van woensdagavond nauwelijks een verslaggever te vinden was geweest die zich bezig hield met de kwartfinale.

Bekijk ook: Grensoverschrijdende directeur Marc Overmars bracht trainer Erik ten Hag zelf op de hoogte

Crisismanager

Ten Hag had echter al eerder bewezen zijn ploeg uitstekend uit de wind te kunnen houden tijdens bestuurlijke crises binnen zijn club, en toen de bal woensdagavond eenmaal rolde bleek al snel dat hem dat ook ditmaal weer was gelukt. Ajax begon buiten de afwezige Noussair Mazraoui in haar sterkste basisopstelling gretig aan de wedstrijd. Het voetbalde fris en liet Vitesse geen moment in haar spel komen. Binnen tien minuten was het vervolgens ook raak. De bezoekers hielpen bij die treffer een flink handje mee, want met dom balverlies leidde Tomás Hajek een dodelijke tegenaanval in. Antony nam de bal mee tot aan het vijandelijke doel en bleef oog in oog met Jeroen Houwen ijzig kalm: 1-0.

Haller schiet beheerst de 2-0 binnen. Ⓒ HH/ANP

Door die vroege voorsprong gingen de Amsterdammers nog frivoler voetballen. Dat leidde al binnen een half uur tot een tweede goal, toen Sébastien Haller na een heerlijke pass van basisklant Davy Klaassen in de korte hoek raak schoot. Opnieuw moest Vitesse zich daar achter de oren krabben, want ditmaal zag doelman Jeroen Houwen er niet fris uit. Het twijfelachtige optreden van de Vitesse-goalie ten spijt kon Ten Hag tevreden constateren dat zijn ploeg de negatieviteit van de voorbije dagen had weten om te zetten in een ijzersterke eerste helft.

Gallery play

Het dit seizoen toch al weinig scorende Vitesse stond bij het ingaan van de tweede helft voor de schier onmogelijke taak om het duel bij een 2-0 achterstand nog om te draaien. Mochten daar in de kleedkamer door trainer Thomas Letsch toch nog tactische plannen voor zijn aangedragen dan konden die voor de Duitser goed en wel weer in zijn dugout was gaan zitten de prullenbak in. Koud terug op het veld leverde Steven Berghuis vanaf links namelijk een perfect afgemeten voorzet af, en doordat Haller op de juiste plek stond was het laatste beetje geel-zwarte hoop definitief de grond in geboord.

Ook Steven Berghuis was weer belangrijk voor zijn ploeg, onder meer met een assist op Haller. Ⓒ HH/ANP

Het was inmiddels wel duidelijk dat Ajax het duel aangreep om alle bestuurlijke frustratie eens flink van zich af te voetballen. Want hoewel er op het veld nauwelijks iets op de recordkampioen aan te merken viel, bleef de situatie rondom Overmars als een klamme deken over de Arena hangen. Ook het publiek wist niet goed wat het met de situatie aan moest, want tussen het juichen om alle treffers door vond een deel van de aanhang de tijd om de vertrokken TD een hart onder de riem te steken.

Bekijk ook: Deel aanhang Ajax zingt Marc Overmars toe in ArenA

Voor de Ajacieden op het veld was het evenwel hogeschoolvoetbal troef. De thuisploeg hanteerde een ontzettend hoog tempo en gaf haar tegenstander geen centimeter ruimte. Dat leidde niet lang na de 3-0 van Haller tot een volgende goal, toen aanvoerder Dusan Tadic een vrije trap heerlijk in de kruising joeg. Een monsterscore werd daarmee een realistisch scenario, zeker toen Antony er 5-0 van maakte voor er goed en wel een uur gespeeld was.

Lijdensweg

Na inmiddels op drie plekken een wissel te hebben doorgevoerd - Nicolas Tagliafico, Perr Schuurs en Kenneth Taylor stonden inmiddels binnen de lijnen - moest Ten Hag evenwel constateren dat zijn elftal enigszins gas terug nam. Kansen ontstonden er nog wel, bijvoorbeeld via Antony die zijn hattrick had kunnen completeren. Erger dan dat werd het voor het dol gespeelde Vitesse niet meer, want de score droogde bij de riante stand van 5-0 op en arbiter Bas Nijhuis maakte na exact negentig minuten een eind aan de lijdensweg van de Arnhemmers.

Met de vorm op het veld bleek het in Amsterdam dus meer dan goed te zitten, maar toch liep Ten Hag als een boer met kiespijn het veld af. De wond die de ’affaire Overmars’ bij de oefenmeester heeft geslagen zal bij de Tukker nog lang dooretteren.

Bekijk ook: Dit is de erfenis die Marc Overmars achterlaat bij Ajax

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.