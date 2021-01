Geblesseerde Huntelaar ziet verliezend Schalke nog verder in de problemen raken

Sead Kolasinac wordt met Schalke gevloerd door 1.FC Köln. Ⓒ BSR Agency

GELSENKIRCHEN - Schalke 04 is in de Bundesliga verder in de problemen gekomen. Het elftal van coach Christian Gross ging woensdag in eigen stadion onderuit tegen mededegradatiekandidaat 1. FC Köln: 1-2.