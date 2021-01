Huntelaar ziet Schalke verliezen, nipte zege Bayern

Köln nam na een half uur spelen de leiding via Rafael Czichos. De gelijkmaker kwam in de 57e minuut op naam van Matthew Hoppe. Köln won door een treffer in blessuretijd van Jan Thielmann, die pas enkele minuten op het veld stond.

Schalke heeft na zeventien wedstrijden, halverwege de competitie, 7 punten en is daarmee laatste. 1. FSV Mainz heeft ook 7 punten. De onderste twee clubs degraderen rechtstreeks. Het gat naar nummer 16 FC Köln is nu al 8 punten.

Sead Kolasinac wordt met Schalke gevloerd door 1.FC Köln. Ⓒ BSR Agency

Arminia Bielefeld versloeg VfB Stuttgart met 3-0 en klom daarmee naar de vijftiende plek. Ritsu Doan, die door Bielefeld van PSV wordt gehuurd, was één keer trefzeker. Mike van der Hoorn viel in de 89e minuut in.

Lewandowski schiet Bayern langs Augsburg

Bayern München ontsnapte aan puntenverlies. De koploper won de uitwedstrijd tegen FC Augsburg met minimaal verschil: 0-1.

De Poolse spits Robert Lewandowski benutte in de 13e minuut een strafschop. Augsburg kreeg een kwartier voor tijd de kans om gelijk te maken, maar invaller Alfred Finnbogason (voormalig speler van sc Heerenveen) schoot de bal uit een strafschop tegen de paal. Jeffrey Gouweleeuw droeg de aanvoerdersband bij Augsburg.

Lewandowski staat dit seizoen nu al op 22 doelpunten in de competitie voor Bayern, dat na zeventien wedstrijden 39 punten heeft.

RB Leipzig

Nummer 2 RB Leipzig won ook met 1-0, thuis van 1. FC Union Berlin. De Zweed Emil Forsberg maakte in de 70e minuut het doelpunt. Justin Kluivert bleef op de reservebank zitten. Leipzig heeft halverwege de competitie 4 punten minder dan Bayern München.

De wedstrijd tussen SC Freiburg en Eintracht Frankfurt eindigde in 2-2. Middenvelder Guus Til kwam niet in actie bij Freiburg.

