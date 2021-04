Ajax-trainer Erik ten Hag: ’Bij Italianen weet je het nooit’

Erik ten Hag: ’Ik verwacht mooi duel, maar bij Italianen weet je het nooit’ Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Of de kwartfinalewedstrijden van Ajax in de Europa League tegen AS Roma net zo’n spektakelstuk worden als het tweeluik met Schalke 04 in 2017, valt te bezien. Maar dat alle ingrediënten aanwezig zijn voor weer twee prachtige wedstrijden, staat vast. „AS Roma heeft een attractieve ploeg, die niet alleen wil winnen, maar ook nog op een bepaalde manier, met zeer aantrekkelijke spelers”, aldus Erik ten Hag.