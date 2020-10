Bayern-Atlético gaat door ondanks coronabesmetting Serge Gnabry

Nadat Bayern-aanvaller Serge Gnabry dinsdag positief was bevonden op het coronavirus dreigde een afgelasting. De international moest onmiddellijk in quarantaine terwijl zijn medespelers woensdag opnieuw werden getest.

„De wedstrijd gaat door”, meldde een woordvoerder van de Europese voetbalunie UEFA zonder details te geven. Het is dus nog niet bekend of er meer coronabesmettingen zijn in de selectie van trainer Hansi Flick. De wedstrijd begint om 21.00 uur .