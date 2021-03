Formule 1-coureur Nikita Mazepin na ’weerzinwekkend’ gedrag: ’Ik weet waar de grens ligt’

De 22-jarige Rus gaat rijden voor Haas, de Amerikaanse renstal die donderdag met Uralkali een bedrijf als hoofdsponsor presenteerde waarvan Mazepins vader één van de eigenaren is. Het maakt Mazepin niet uit dat hij vooral wordt gezien als de coureur die de Formule 1 heeft gehaald dankzij het geld van zijn vader.

„Ik ben trots op mijn vader en trots op mijn familie. Het is een uitdaging om mezelf te bewijzen in de Formule 1 en dat ga ik doen ook”, zei Mazepin bij de presentatie van de nieuwe Haas-auto, die de kleuren van de Russische vlag draagt.

In opspraak

De Rus wordt gezien als een ’bad boy’. Zo was hij al regelmatig betrokken bij incidenten op de baan en sloeg hij enkele jaren geleden een andere coureur in het gezicht. Het leverde hem zelfs een schorsing op. Eind vorig jaar, vlak nadat hij door Haas was gepresenteerd als coureur voor 2021, kwam Mazepin weer in opspraak toen op sociale media een filmpje opdook waarin te zien was hoe hij in een auto een vrouw betastte. Zowel Haas, de Formule 1 als de internationale autosportfederatie FIA bemoeiden zich met die zaak.

„Ik heb een grote fout gemaakt, ik ben daar niet trots op”, zei Mazepin donderdag. „Ik heb daar mijn verantwoordelijkheid voor genomen. Ik heb ervan geleerd en kijk uit naar een mooi jaar.” Mazepin, die excuses maakte voor het filmpje, benadrukte dat hij de video niet zelf online had gezet. Hij beloofde dat problemen op de baan zullen uitblijven. „Ik heb uitgebreid de tijd genomen om de regels te bestuderen. Ik weet waar de grens ligt.”

