Nederlandse waarschuwt bij debuut direct haar concurrrenten Motorcrosstalent Lotte van Drunen (15) bestormt de top: ’Dit is nooit eerder gebeurd’

Door Lisa Schoenmaker

De telefoon van de pas 15-jarige Lotte van Drunen staat roodgloeiend na haar succesvolle debuut in de WMX-klasse. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

SLIEDRECHT - Ze is pas 15 jaar, maar Lotte van Drunen is in razend tempo de top aan het bestormen. Het motorcrosstalent heeft een aantal bizarre dagen achter de rug. Thuis in Sliedrecht blikt ze terug op het afgelopen weekeinde, waarin ze haar debuut maakte in het wereldkampioenschap en direct haar concurrenten waarschuwde.