Valtteri Bottas: ’Mercedes lag te slapen’

Dat Max Verstappen hem in zijn Red Bull dankzij een uitgekiende bandentactiek te snel af was, was nog tot daaraan toe, maar dat ook Lewis Hamilton voor de Fin eindigde was voor hem onacceptabel. „Het team zat te slapen”, verklaarde Bottas na afloop.

Mercedes-baas Toto Wolff was het daar niet mee eens. „Nee, maar ik accepteer zijn mening. Ik denk dat we vandaag gewoon niet de snelste auto hadden en dat moeten accepteren.”

Bottas, die zaterdag voor de dertiende keer pole had gepakt, was vooral boos dat hij een korte tweede stint moest afwerken. Zijn team haalde hem vroeg naar binnen voor nieuwe banden, terwijl Hamilton juist lang doorreed. Daardoor beschikte de Brit in de slotfase over beter rubber en kon hij Bottas nog van de tweede plek stoten.

„Valtteri was natuurlijk niet blij dat hij dat plekje verloor, maar dat kwam door zaken die we tijdens de race leerden. Zo zagen we na de stop van Valtteri dat zijn banden eigenlijk nog vrij goed waren; er was behoorlijk wat rubber over. Daarom besloten we om Lewis langer buiten te houden, ondanks de flinke vibraties die hij voelde. Het is duidelijk dat Valtteri niet blij is. Dat respecteer ik ook. Maar niemand is blij met hoe deze race is afgelopen.”