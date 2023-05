Premium Het beste van De Telegraaf

De indrukwekkende manier waarop Signal Iduna Park verspelen titel verwerkt Het enorme verdriet van Donyell Malen bij Borussia Dortmund

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Donyell Malen baalt als een stekker. Ⓒ ANP/HH

DORTMUND - Elke sportman wil winnen, maar soms schuilt er ook veel schoonheid in een nederlaag. Borussia Dortmund liet zaterdagmiddag op de laatste speeldag van de Bundesliga een gigantische kans liggen om de negende Duitse titel in de historie en de eerste sinds 2012 te grijpen. Het deed de Borussen enorm veel pijn dat opnieuw Bayern München met de hoofdprijs aan de haal was gegaan, maar de manier waarop met de verspeelde titel werd omgegaan in het Signal Iduna Park was indrukwekkend.