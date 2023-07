Badr Hari verkoopt Dome de Paris uit voor rentree

Dat komt mede omdat de ‘venue’ plaats heeft voor ‘slechts’ 4.000 toeschouwers. Glory kondigde eind mei aan weer voet te zetten op Franse bodem en niet veel later dat dit gepaard zou gaan met de terugkeer van ‘Badr’. Op die korte termijn was er in Parijs, waar logischerwijs vele Franse kickboksers hun opwachting zullen maken, geen groter onderkomen meer beschikbaar. Tegen de tijd dat het gevecht plaatsvindt, had de publiekstrekker ongetwijfeld nog vollere zalen getrokken.

Zijn trainer Mike Passenier ging onlangs in de podcast De Rechtse Directe in op zijn status en liet weten dat zijn pupil er klaar voor is. ,,Toen Mike Tyson vocht, maakte het niet uit tegen wie hij stond’’, aldus Passenier. ,,Iedereen ging kijken. Toen Muhammad Ali vocht, maakte het ook niet uit. Ik denk dat Badr, voor het kickboksen, in de buurt komt van die status. Je moet dan (op 9 september, red.) gewoon de Badr zien die je gewend bent. Of hij daarnaartoe op weg is? Daar is hij heel hard naartoe op weg, ja.’’

Luister hieronder de podcast De Rechtse Directe, met Mike Passenier en Glory’s rising star Mohamed Amine.