Chaos in Parijs: Champions League-finale ruim half uur later dan gepland van start gegaan

Volgens de directie van het Stade de France in Parijs is de maatregel genomen om veiligheidsredenen. De organisatie is bezorgd, omdat veel Liverpool-fans door grote drukte het stadion niet op tijd konden bereiken. Dit leidde in enkele gevallen tot een stormloop op de ingangen, omdat veel mensen al meer dan twee uur stonden te wachten en niet naar binnen konden.

De wedstrijd had om 21.00 uur van start moeten gaan. Vervolgens werd er gesproken van uitstel van een kwartier, maar om 21.07 uur kwamen de spelers van Liverpool het veld weer op om een nieuwe warming-up te gaan doen. Daarna maakte de UEFA duidelijk dat er om 21.30 uur zou worden begonnen, waarna om 21.12 uur ook de spelers van Real weer op het veld kwamen om de spieren op te warmen. Nadat beide ploegen weer naar binnen waren gegaan, werd bekend dat het de aftrap met nog eens zes minuten uitgesteld werd.

Op beelden op social media is te zien dat op enkele plekken het veiligheidspersoneel niet in staat was de supporters tegen te houden. Er zijn ook meldingen dat honderden personen zonder wedstrijdticket het stadion binnen zijn gekomen, waardoor er geen plek meer zou zijn voor mensen met een toegangskaart. Internationale media meldden dat de politie slaags is geraakt met Engelse supporters. Daarbij is ook traangas en pepperspray ingezet.