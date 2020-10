Drama voor Astana in Giro d’Italia

Nadat zaterdag al de Colombiaan Miguel Ángel López na een val in de openingstijdrit moest opgeven, stapte een dag later zijn ploeggenoot Aleksandr Vlasov af. De jonge Rus, die in topvorm naar de Giro was afgereisd, leek ziek toen hij halverwege de tweede etappe in de ploegleiderswagen stapte.

Vlasov was vorige maand de nummer 5 in het eindklassement van de Tirreno-Adriatico, terwijl hij eerder in augustus de Ronde van Emilië had gewonnen en als derde was geëindigd in de Ronde van Lombardije. López en Vlasov waren twee belangrijke helpers voor hun Deense kopman Jakob Fuglsang.