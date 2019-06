2,7 miljoen kijkers voor Leeuwinnen

Inessa Kaagman en Desiree van Lunteren vieren de zege op Italië Ⓒ BSR Agency

HILVERSUM - De wedstrijd tussen de Oranjeleeuwinnen en Italië in de kwartfinale van het WK (2-0) trok zaterdagmiddag 2,7 miljoen kijkers, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO). Daarmee was het het best bekeken programma van de dag.